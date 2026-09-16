Oktoberfest Waalwijk 2026: vergunning verleend

Het Oktoberfest in Waalwijk heeft toestemming gekregen om op 2 en 3 oktober 2026 te worden georganiseerd op het parkeerterrein aan de Taxandriaweg.

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De gemeente Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het evenement Oktoberfest Waalwijk 2026. Het feest vindt plaats op vrijdag 2 oktober en zaterdag 3 oktober, telkens van half zes tot half twaalf ’s avonds. De locatie is een deel van het parkeerterrein aan de Taxandriaweg, aan de westzijde.

Voor de opbouw en afbouw van het evenement worden van maandag 28 september tot en met woensdag 7 oktober 120 parkeervakken op dat parkeerterrein afgesloten. Ook een deel van het parkeerterrein aan de Heulstraat zal op de twee feestdagen niet toegankelijk zijn. Daarnaast is ontheffing verleend voor het maken van geluid tijdens het evenement.

Het besluit over de vergunning is op 14 september 2026 bekendgemaakt. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-017865.