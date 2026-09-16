Ontheffing geluid- en lichthinder voor herdenking in Oosterhout

Op 24 oktober vindt aan de Veerseweg in Oosterhout een herdenking plaats ter ere van de 1e Poolse Pantserdivisie. Voor dit evenement is ontheffing verleend voor geluid- en lichthinder.

Gevonden voor jou

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor extra geluid en licht tijdens de herdenking van de 1e Poolse Pantserdivisie. Het evenement zal plaatsvinden op 24 oktober 2026 aan de Veerseweg.

De ontheffing is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij vragen over de plannen kan via het digitale contactformulier van de gemeente Oosterhout meer informatie worden opgevraagd. Vermeld daarbij het referentienummer 1105146.