Straatfeest Emmastraat in Goirle krijgt groen licht

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het Straatfeest Emmastraat. Het evenement vindt plaats op 26 september 2026, van half drie ’s middags tot één uur ’s nachts.

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Het feest wordt gehouden op een deel van de Emmastraat, tussen huisnummers 42 en 67. De vergunning is vorige week, op 12 september, officieel verleend door de burgemeester en het college.

Het Straatfeest Emmastraat biedt ruimte voor activiteiten en festiviteiten. Het evenement valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Door de vergunning zijn alle benodigde ontheffingen en toestemmingen geregeld.

De gemeente benadrukt dat het besluit blijft gelden, ook als er bezwaar wordt gemaakt. Het is dus zeker dat het straatfeest door kan gaan.