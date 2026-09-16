Vergunning verleend voor Straatfeest Hesselmansstraat in Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het Straatfeest Hesselmansstraat 2026. Het evenement vindt plaats op 19 september en duurt van negen uur 's ochtends tot middernacht.

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Het Straatfeest wordt gehouden op de Hesselmansstraat in Goirle. De vergunning is verleend op 14 september door de burgemeester en het college. Het evenement valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin regels voor activiteiten zoals evenementen staan.

Met de vergunning zijn ook ontheffingen en toestemmingen verleend. De feestdag biedt bewoners en bezoekers de kans om samen te komen en te genieten van het programma dat tussen negen uur 's ochtends en twaalf uur 's nachts plaatsvindt.