Vergunning voor bomenkap in Goirle geweigerd

De gemeente Goirle heeft een vergunningsaanvraag voor het kappen van een boom aan het Pater van den Elsenpad geweigerd. Het besluit is op 14 september genomen en verzonden.

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De aanvraag voor het kappen van een boom op het adres Pater van den Elsenpad 4 in Goirle is door de gemeente afgewezen. Het verzoek werd op 15 juli 2026 ingediend, maar het besluit om de vergunning te weigeren is op 14 september vastgesteld.

Het gaat om een zaak met nummer 1058177, waarbij toestemming werd gevraagd voor het kappen van bomen of het vellen van houtopstanden. De gemeente heeft besloten geen vergunning te verlenen voor deze activiteit.