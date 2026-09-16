Beslistermijn verlengd voor nieuwbouwproject in Lieshout

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor een bouwproject in Lieshout met zes weken verlengd. Het gaat om de aanvraag voor de bouw van 22 woningen aan de Baverdestraat.

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De aanvraag voor de nieuwbouw van 22 woningen aan de Baverdestraat in Lieshout werd ingediend op 10 juli 2026. De verlenging van de beslistermijn geeft de gemeente meer tijd om het verzoek zorgvuldig te beoordelen.

Het bouwproject valt onder een zogenaamde ruimtelijke bouwactiviteit, wat betekent dat het gaat om een plan dat invloed heeft op de inrichting van de omgeving. Het zaaknummer ZOL-2026-000628 is gekoppeld aan deze aanvraag.