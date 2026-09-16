Brandveilig gebruik gemeld voor BS St. Anna in Vortum-Mullem

BS St. Anna in Vortum-Mullem heeft een melding gedaan voor brandveilig gebruik. Het gaat om de locatie aan de Sint Cornelisstraat, en de melding is op 9 september ontvangen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft een melding ontvangen van BS St. Anna in Vortum-Mullem. Deze melding gaat over het brandveilig gebruiken van het gebouw aan de Sint Cornelisstraat 14.

De melding is vergunningsvrij, wat betekent dat er geen officiële vergunning nodig is. Volgens de gemeente kunnen er daarom geen bezwaren of reacties worden ingediend.