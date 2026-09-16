Verbouwing woning Sint Agatha goedgekeurd

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning aan Kuilen 10 in Sint Agatha. Het besluit is op 9 september 2026 genomen. De aanvraag omvat zowel bouwtechnische activiteiten als werkzaamheden volgens het omgevingsplan.

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Het gaat om een woning aan Kuilen 10, 5435XS in Sint Agatha. De vergunning is goedgekeurd onder zaaknummer Z2026-00005635. De plannen omvatten onder andere technische aanpassingen en bouwwerkzaamheden die passen binnen het omgevingsplan.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Volgens de gemeente kunnen inwoners bezwaar maken tegen het besluit, maar dat heeft geen invloed op de directe werking ervan. Bij spoed kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant.