Uitrit bij Peelkant in Sint Anthonis wordt verlegd

Er is een vergunning verleend voor het verleggen van een uitrit bij Peelkant 54 in Sint Anthonis. Het besluit is op 9 september genomen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De uitrit aan Peelkant 54 zal worden aangepast. Deze vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om het aanleggen of veranderen van een uitweg op deze locatie.

De beslissing is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004995 en heeft betrekking op het adres Peelkant 54, 5845EJ in Sint Anthonis. Het besluit biedt de mogelijkheid om de bestaande uitrit te verplaatsen.