Nieuwe kapconstructie toegestaan in Escharen

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het vervangen van de kapconstructie aan de Rotscheweg 4 in Escharen. Het besluit is op 9 september genomen.

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Het vervangen van de kapconstructie valt onder technische bouwactiviteiten en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De aanvraag is goedgekeurd en heeft zaaknummer Z2026-00004687.

De locatie van de werkzaamheden is Rotscheweg 4, 5364NT Escharen. Het besluit is onderdeel van het omgevingsbeleid van de gemeente Land van Cuijk en heeft op 9 september een positieve beoordeling gekregen.