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Na begrafenis bleek zus Domien Verschuuren zwanger van overleden vriend

Aangepast
Lieve met broer Domien Verschuuren (foto: Instagram Domien Verschuuren).
Lieve met broer Domien Verschuuren (foto: Instagram Domien Verschuuren).

Bijzonder babynieuws uit Etten-Leur. Lieve Verschuuren (38), de zus van Q-music radio-dj Domien Verschuuren, is zwanger van haar tweede kindje. Dat deelde ze dinsdagmiddag tijdens de show van haar broer. De vader van het kind is haar overleden partner Thjeu. “Het is de grootste shock van afgelopen maanden”, vertelt ze.

Profielfoto van Lieke van Bedaf
Geschreven door
Lieke van Bedaf

“Ik wil jou de eer geven”, begint Domien de aankondiging dinsdag. Hij vraagt de luisteraars om vooral niet te schrikken van het nieuws wat gedeeld gaat worden. Lieve neemt het gesprek van hem over. “Eind januari word jij opnieuw oom.”

Geschenk
Deze zwangerschap is bijzonder voor Lieve. “Jij bent zwanger van Thjeu”, maakt Domien duidelijk voor de luisteraars. Vier maanden geleden kwam Thjeu om het leven bij een motorongeluk in Etten-Leur. "Diezelfde dag kwam jij bij mij langs. Je vroeg toen al: 'Je bent toch niet ook zwanger?'", vertelt Lieve. Woensdag de week erna was de uitvaart. “Die zaterdag heb ik een test gedaan en die was positief.”

Als Domien aan haar vraagt wat ze van de zwangerschap vindt, antwoordt ze ontroerd: “Het is de mooiste erfenis die je kan krijgen.”

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