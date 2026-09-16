Breda maakt zich klaar voor Lang Tafelen 2026

Op zaterdag 20 september kan iedereen in Breda aanschuiven bij Lang Tafelen, een evenement op de Veemarktstraat en het Veemarktplein.

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Het evenement Lang Tafelen vindt plaats op zaterdag 20 september van één uur 's middags tot acht uur 's avonds. Mocht het weer niet meewerken, dan zijn 27 september en 4 oktober als uitwijkdata gepland.

De gemeente Breda heeft hiervoor een evenementenvergunning afgegeven. Het evenement wordt gehouden op de Veemarktstraat en het Veemarktplein, waar inwoners en bezoekers gezellig samen kunnen eten aan lange tafels.