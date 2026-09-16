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Woninguitbreiding Burg. Van Ginnekenstraat in Budel goedgekeurd
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden en verbouwen van een woning aan de Burg. Van Ginnekenstraat 13 in Budel.
Het besluit is genomen op 10 september 2026 en heeft betrekking op meerdere onderdelen, waaronder bouwtechnische activiteiten en afwijkingen van het bestaande omgevingsplan. De vergunning maakt het mogelijk om de woning verder uit te breiden en aan te passen.
De stukken die bij dit besluit horen, zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis van Cranendonck. Belangrijke details, zoals het zaaknummer 446079, zijn nodig bij eventuele communicatie over deze aanvraag.
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