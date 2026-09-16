Verpleeghuis Torenlicht Eindhoven krijgt meer tijd voor bouwvergunning

De bouw van het verpleeghuis Torenlicht in Eindhoven heeft een verlenging gekregen voor de omgevingsvergunning. Het gaat om een nieuwbouwproject dat ook als expertisecentrum zal dienen.

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De verlenging van de omgevingsvergunning is uitsluitend bedoeld als kennisgeving. Dit betekent dat de vergunning niet ter inzage ligt en er geen bezwaar kan worden gemaakt.

Het nieuwe verpleeghuis en expertisecentrum wordt gebouwd op de locatie Torenlicht in Eindhoven. Het project valt onder een aanvraag voor bouwactiviteiten, specifiek gericht op de ruimtelijke aspecten.