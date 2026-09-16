Uitbouw voor mantelzorg gepland aan Normandielaan in Eindhoven

Op de Normandielaan in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een uitbouw speciaal voor mantelzorg. De aanvraag is ingediend op 14 september.

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De uitbreiding aan de Normandielaan 66 in Eindhoven is bedoeld om mantelzorg mogelijk te maken. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 14 september is ontvangen door de gemeente. Mantelzorg houdt in dat iemand zorg biedt aan een familielid, partner of vriend in huiselijke kring.

De aanvraag is formeel geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008907. Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar worden ingediend.