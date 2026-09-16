Verbouwingsplannen Botenlaan Eindhoven krijgen verlenging

De termijn voor een verbouwingsvergunning aan de Botenlaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een aanpassing van het pand naar gedeeltelijk woongebruik.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een vergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-007556. Het pand aan de Botenlaan 42 wordt verbouwd en krijgt een gedeeltelijke wijziging naar woonbestemming. Dit valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), wat betekent dat de aanpassing buiten de reguliere bestemmingsregels valt.

De verlenging is alleen bedoeld als een kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.