Eindhoven verlengt termijn voor bouw van poolhouse en parkeergarage

In Eindhoven is de termijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om de bouw van een poolhouse met ondergrondse parkeergarage aan de Parklaan.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een vergunning voor het bouwen van een poolhouse en een parkeergarage ondergronds. Het adres van de locatie is Parklaan 52 in Eindhoven.

De aanvraag heeft betrekking op zowel bouwtechnische als ruimtelijke activiteiten en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. De verlenging is uitsluitend bedoeld als kennisgeving en biedt geen mogelijkheden voor bezwaar.