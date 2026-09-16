Termijn terrasvergunning Antep Bazaar in Eindhoven verlengd

De termijn voor een terrasvergunning bij horecabedrijf Antep Bazaar in Eindhoven is verlengd. Het gaat om de gevelvergunning voor het pand aan de Kruisstraat.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een aanvraag voor een terrasvergunning bij Antep Bazaar aan de Kruisstraat 139 in Eindhoven. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-007600.

De verlenging is enkel ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.