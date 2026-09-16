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Inrit voor 26 appartementen in Asten goedgekeurd
De gemeente Asten heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een inrit aan de Wolfsberg. Deze inrit is bedoeld voor de bouw van 26 appartementen. De vergunning is op 14 september verzonden.
De nieuwe inrit aan de Wolfsberg in Asten zal het bouwverkeer toegang geven tot het terrein waar 26 appartementen worden gerealiseerd. Het project bevindt zich op meerdere adressen in de straat, waaronder Wolfsberg 33a tot en met 37k.
De vergunning is afgelopen maandag verzonden. De bouwplannen zijn een stap vooruit in het uitbreiden van woonruimte in Asten.
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