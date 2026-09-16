Meedoen-weken in Loon op Zand gaan zaterdag van start

De Meedoen-weken beginnen zaterdag in Loon op Zand. Twee weken lang staan sociale, culturele en sportieve activiteiten centraal.

Gevonden voor jou

De Meedoen-weken starten zaterdag 19 september en duren tot en met 3 oktober. In deze periode zetten verenigingen, organisaties en inwoners van Loon op Zand hun activiteiten extra in de schijnwerpers. Het doel is om mensen te inspireren deel te nemen aan sociale, sportieve, creatieve of culturele initiatieven.

Van jong tot oud, iedereen kan meedoen. De activiteiten bieden mogelijkheden om nieuwe hobby’s te ontdekken, mensen te ontmoeten, te leren en te bewegen. Ook vrijwilligerswerk is een optie. De gemeente benadrukt dat deelname niet alleen je welzijn kan vergroten, maar ook zorgt voor meer verbinding en een groter sociaal netwerk.

Veel initiatieven en inspiratie

De Meedoen-weken laten zien hoeveel mooie initiatieven er in Loon op Zand zijn. Er is volop ruimte voor inspiratie, bijvoorbeeld om zelf een activiteit te organiseren of je op een andere manier in te zetten voor je buurt. De gemeente moedigt inwoners aan om kennis te maken met het aanbod en vooral actief mee te doen.

Het programmaboekje biedt een overzicht van alle activiteiten die georganiseerd worden. Iedereen is welkom om deel te nemen en zo te ontdekken wat de gemeente te bieden heeft.