Activiteiten rondom Wereld Alzheimer Dag in Loon op Zand

In Loon op Zand vinden rondom Wereld Alzheimer Dag diverse activiteiten plaats om dementie bespreekbaar te maken. Het doel is om inwoners met geheugenproblemen actief te betrekken bij de gemeenschap. Van koken tot muziek, er zijn veel mogelijkheden om mee te doen.

Gevonden voor jou

Rondom Wereld Alzheimer Dag, op 21 september, organiseert Loon op Zand verschillende activiteiten die mensen met geheugenproblemen ondersteunen om actief te blijven. De gemeente wil een dementievriendelijke gemeenschap creëren, zodat iedereen mee kan blijven doen.

Mensen met dementie ervaren vaak problemen met het kortetermijngeheugen en verwarring. Toch is het belangrijk dat zij sociale en mentale activiteiten blijven ondernemen. Dat kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. Clubs en verenigingen worden opgeroepen om te kijken wat iemand nog wél kan en daar creatief op in te spelen.

Activiteiten voor iedereen

Op maandag 21 september kun je in Restaurant De Kapel in Kaatsheuvel deelnemen aan een kookactiviteit. Samen met een naaste verzorg je onder begeleiding van een chef-kok een maaltijd voor bewoners van Park Vossenberg. De activiteit duurt van half drie tot half zeven ’s avonds en ervaring is niet nodig.

Dinsdag 22 september opent Harmonie Kaatsheuvel haar repetitie voor publiek. Je kunt luisteren naar de muziek of zelf meedoen. Er zijn muziekinstrumenten aanwezig om samen te spelen. De repetitie vindt plaats in Het Klavier van kwart voor zeven tot acht uur ’s avonds.

Bewegen en voorlezen

Op donderdag 24 september kun je deelnemen aan Breinfit, een les waarbij bewegen op muziek helpt om het geheugen te trainen. Deze wetenschappelijk onderbouwde activiteit wordt gegeven in De Geheugenwerkplaats in Loon op Zand en begint om één uur ’s middags.

Vrijdag 2 oktober organiseert de werkgroep Dementievriendelijke Gemeenschap een voorleeslunch in Het Klavier in Kaatsheuvel. Tijdens een heerlijke lunch kun je luisteren naar een mooi verhaal. Aanmelden hiervoor kan via e-mail of telefoon.

Praktische informatie

Op woensdagmiddag 7 oktober is de Dag van de Ouderen in De Moer. Medewerkers van het Zorgloket geven praktische tips over veranderingen in de zorg en hoe je zelfstandig kunt blijven wonen. Aanmelden kan via ouderenorganisaties in de regio.

Met deze activiteiten wil Loon op Zand laten zien dat mensen met dementie nog volop kunnen meedoen in de gemeenschap. Meer informatie is te vinden in de Dementiekrant.