Wolk met giftig en bijtend gas ontsnapt in Asten, woonwijk wordt ontruimd

Bij een bedrijf aan de Bonksel in Asten is woensdagochtend een wolk met schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. Die ontsnapte naar buiten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt en de bedrijven en achterliggende woonwijk zijn ontruimd.

Woonwijk ontruimd Omdat de gaswolk zich via de wind kan verplaatsen, wordt niet alleen het gebied rond het bedrijf ontruimd. Ook bewoners van een woonwijk achter de fabriek moeten hun huis verlaten. Medewerkers van bedrijven in de omgeving worden opgevangen bij het Best Western Hotel Nobis in Asten. De woonwijkbewoners worden ergens anders opgevangen. De ontruiming blijft zeker tot twee uur van kracht.

Het gas kon vrijkomen door een productiefout, leggen de hulpdiensten uit. Daarbij werd met bijtende stoffen gewerkt.

Vier speciale brandweerlieden van het gaspakkenteam van Chemelot (Limburg) zijn aanwezig. Zij gaan naar binnen bij het bedrijf om de ruimte voorzichtig te ontluchten. Volgens officier van dienst Jos van den Akker van de brandweer gaat het om “hele giftige en bijtende dampen. We hebben maximale veiligheidsmarges gehanteerd.”

Zeker nog enkele uren bezig

De brandweer verwacht nog zeker enkele uren bezig te zijn. Volgens de brandweer is de situatie stabiel, maar wordt de omgeving nog voortdurend gecontroleerd.

NL-Alert

Vanwege het incident is een NL-Alert verstuurd. Mensen in de omgeving krijgen het dringende advies om naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Om welke stof het precies gaat, is nog niet bekend. De hulpdiensten onderzoeken de oorzaak van het incident en de gevolgen voor de omgeving. Zodra meer informatie beschikbaar is, wordt dit bericht aangevuld.