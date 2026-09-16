Verhoogde kruising Waalreseweg in Valkenswaard in aanleg

Op maandag 21 september begint de gemeente Valkenswaard met het aanleggen van een verhoogd kruisingsvlak op de Waalreseweg. Het gaat om de kruising Waalreseweg/Aangelag/Willibrorduslaan. De werkzaamheden duren drie weken.

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De gemeente Valkenswaard heeft besloten om de Waalreseweg en Carolusdreef af te waarderen van 50 naar 30 kilometer per uur. Dit verkeersbesluit is in oktober 2023 genomen. Samen met de buurt zijn maatregelen uitgewerkt die passen bij de nieuwe snelheid. De aanleg van de verhoogde kruising is daar een onderdeel van.

Al eerder zijn twee kruisingen op de Carolusdreef aangepast. In 2024 werden de kruisingen Carolusdreef/Unastraat en Carolusdreef/Oranje Nassaustraat verhoogd. De nieuwe maatregel op de Waalreseweg sluit aan bij deze eerdere werkzaamheden.

Wegafsluiting en omleiding

De werkzaamheden starten op maandag 21 september en duren tot vrijdag 9 oktober. In deze periode is de Waalreseweg bij de kruising afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor automobilisten geldt een omleiding via de Nieuwe Waalreseweg, Geenhovensedreef, Europalaan en Valkenierstraat. Hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht.

Het verhogen van de kruising moet bijdragen aan een veiligere verkeerssituatie en lagere snelheid in de wijk. De gemeente Valkenswaard voert de werkzaamheden uit in overleg met bewoners.