Navigatie overslaan
Ontdek

Hoogbejaarde fietser (92) overleden na aanrijding in Deurne

Aangepast
Ambulance bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. (Archieffoto: Karin Kamp)
Ambulance bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. (Archieffoto: Karin Kamp)

Een 92-jarige fietser uit Deurne is overleden na een ongeluk in zijn woonplaats. Dat maakte de politie woensdagochtend bekend.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde dinsdag rond drie uur 's middags op de Bakelseweg in Deurne. Daar kwamen een automobilist en de fietser door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing.

De 92-jarige man raakte daarbij ernstig gewond. Hulpdiensten brachten hem naar het ziekenhuis. Daar is hij 's nachts aan zijn verwondingen bezweken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.