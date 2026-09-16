Hoogbejaarde fietser (92) overleden na aanrijding in Deurne

Een 92-jarige fietser uit Deurne is overleden na een ongeluk in zijn woonplaats. Dat maakte de politie woensdagochtend bekend.

Het ongeluk gebeurde dinsdag rond drie uur 's middags op de Bakelseweg in Deurne. Daar kwamen een automobilist en de fietser door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing.

De 92-jarige man raakte daarbij ernstig gewond. Hulpdiensten brachten hem naar het ziekenhuis. Daar is hij 's nachts aan zijn verwondingen bezweken.