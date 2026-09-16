Inwoners Dongen denken mee over asielopvang

Ruim 80 inwoners van Dongen hebben op 7 september meegedacht over de toekomst van de asielopvang. Tijdens een bijeenkomst werd teruggeblikt op ervaringen met de huidige opvanglocatie en werden aandachtspunten voor langdurige opvang besproken.

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De inwonersavond in Dongen was georganiseerd om ervaringen te delen over de opvang aan de Nestel en om samen na te denken over een opvanglocatie voor langere tijd. Naast deze bijeenkomst organiseerde de gemeente informele koffiemomenten, gesprekken met vrijwilligers en een bijeenkomst met ondernemers.

Van zowel de inwonersavond als de ondernemersbijeenkomst zijn verslagen gemaakt. Inwoners die niet aanwezig konden zijn, hebben tot en met 20 september de mogelijkheid om digitaal hun mening te delen via de website van de gemeente.

Voorstel in december

De gemeente verwerkt alle opgehaalde ideeën en aandachtspunten in een voorstel aan de gemeenteraad. Hierin worden scenario’s uitgewerkt voor langdurige opvang aan de Nestel of op een andere locatie binnen Dongen. Ook de praktische gevolgen zoals vergunningen, capaciteit en uitvoerbaarheid worden meegenomen.

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het voorstel in december 2026 tijdens de commissie- en raadsvergadering. Dan wordt besloten hoe de toekomstige asielopvang in Dongen eruit zal zien.