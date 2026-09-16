Weekendwerk aan spoor in Vught veroorzaakt hinder

Dit weekend wordt er dag en nacht gewerkt aan het spoor in Vught. Het intrillen van damwanden zorgt voor veel geluid en trillingen, ook ’s nachts. Omwonenden kunnen hierdoor flinke hinder ervaren, zelfs op grotere afstand van het spoor. Treinen rijden tijdelijk niet en de Laagstraat is deels afgesloten.

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In het weekend van 19 en 20 september werken aannemers onafgebroken aan het spoor in Vught. De voorbereidingen starten vrijdagavond 18 september, waarna het werk in de nacht van vrijdag op zaterdag begint. De werkzaamheden duren tot maandagochtend 21 september vijf uur. In deze periode rijden er geen treinen.

Geluid en trillingen

Het intrillen van damwanden veroorzaakt de meeste hinder. Deze damwandplanken worden diep in de grond getrild, wat veel geluid en trillingen oplevert. Door de verspreiding van trillingen in de bodem kunnen bewoners dit ook in huis voelen, zelfs als ze verder van het spoor wonen.

De werkzaamheden vinden plaats op meerdere plekken in Vught. Bij de spoorwegovergang Wolfskamerweg/Laagstraat worden damwandplanken geplaatst voor een toekomstige onderdoorgang. Tussen de Karwei en de Raamweg worden eerder geplaatste damwandplanken verder de grond in getrild. Ten noorden van de N65 brengt de aannemer stalen balken aan.

Afsluitingen in Vught

De Laagstraat is van vrijdagochtend 18 september zes uur tot dinsdagochtend 22 september zes uur afgesloten voor al het verkeer. Er is een omleiding via de Industrieweg en Molenstraat/Repelweg. Daarnaast is de Laagstraat op 16, 17 en 18 september ’s nachts tijdelijk dicht voor de aanvoer van materieel.

ProRail verwacht dat het intrillen zondagmiddag 20 september klaar is. Daarna wordt het spoor klaargemaakt voor de treinen, die maandagochtend vroeg weer gaan rijden. Omwonenden worden geadviseerd rekening te houden met geluid en trillingen, ook midden in de nacht.