Koopstromenonderzoek van start in Bladel

In Bladel start het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Het brengt koopgedrag en tevredenheid over winkels en horeca in kaart.

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Medio september is in de gemeente Bladel het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 van start gegaan. Samen met andere Brabantse gemeenten wil Bladel hiermee de dorpscentra aantrekkelijk houden en het winkelaanbod verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de bureaus Ipsos I&O en Movares.

Een groot deel van de huishoudens in Bladel ontvangt in september en oktober een uitnodiging om aan het onderzoek mee te doen. Hierin wordt gevraagd naar het koopgedrag en de tevredenheid over winkelgebieden. Onder deelnemers worden honderd cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Onderzoek in heel Noord-Brabant

Het Koopstromenonderzoek wordt niet alleen in Bladel uitgevoerd, maar in alle gemeenten van Noord-Brabant. Het doel is om een compleet beeld te krijgen van hoe inwoners winkelen en waar verbeterpunten liggen. Met de resultaten kunnen de gemeenten gerichte keuzes maken voor hun winkel- en horecabeleid.

Inwoners die geen uitnodiging ontvangen, kunnen alsnog meedoen door de vragenlijst online in te vullen. Voor meer informatie over het onderzoek is er een speciale website met uitleg en een korte video. Het onderzoek loopt tot eind oktober.