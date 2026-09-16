Waalwijk onderzoekt winkelgedrag inwoners

De gemeente Waalwijk start een onderzoek naar het winkelgedrag van inwoners. Huishoudens in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik ontvangen rond 22 september en 6 oktober een uitnodiging per brief. Het onderzoek richt zich op aankopen in winkels, online en horeca. De resultaten helpen bij toekomstige beslissingen over voorzieningen.

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In het onderzoek wordt gekeken naar waar inwoners hun boodschappen, kleding, huishoudelijke artikelen en andere producten aanschaffen. Ook horecabezoek en online aankopen maken deel uit van het onderzoek. Daarnaast wordt gevraagd hoe inwoners de winkelgebieden en horeca ervaren.

Het winkelgedrag van inwoners is de afgelopen jaren veranderd. Steeds meer mensen kopen online en combineren een winkelbezoek vaker met horecagelegenheden. Zaken zoals bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, sfeer en een divers aanbod spelen hierbij een grote rol. De gemeente wil deze inzichten gebruiken om keuzes over lokale winkelgebieden beter te onderbouwen.

Uitnodigingen per brief

Een selectie van huishoudens in de drie kernen ontvangt rond 22 september en 6 oktober een brief met uitleg over het onderzoek. Daarin staat hoe zij kunnen deelnemen. De gemeente benadrukt dat deze brief geen reclame is en geen phishing betreft. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onafhankelijke bureaus Movares en Ipsos I&O.

De gemeente roept inwoners op om mee te doen. De ervaringen van deelnemers zijn belangrijk om een compleet beeld te krijgen van het winkelgedrag in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. De resultaten worden gebruikt voor toekomstige plannen en verbeteringen.