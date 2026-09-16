Fitcoins nieuwe mouwsponsor FC Eindhoven

FC Eindhoven heeft Fitcoins als nieuwe mouwsponsor gepresenteerd. De samenwerking duurt drie jaar en richt zich op het stimuleren van beweging in Eindhoven en de Brainportregio. Naast shirtsponsoring ontwikkelen beide partijen initiatieven om supporters en bedrijven in beweging te krijgen. Het partnership werd vrijdag 11 september officieel aangekondigd.

Gevonden voor jou

Fitcoins is de komende drie jaar zichtbaar op de mouw van de wedstrijdshirts van FC Eindhoven. Het logo is slechts een startpunt van de samenwerking. Er worden initiatieven opgezet om beweging te belonen, te meten en te stimuleren. Het doel is dat mensen vaker bewegen op een manier die past bij hun dagelijkse leven.

Meer dan alleen sponsoring

De club en Fitcoins willen verder gaan dan alleen zichtbaarheid. FC Eindhoven biedt het netwerk van supporters, amateurvoetballers en bedrijven, terwijl Fitcoins haar expertise in gedragsverandering toevoegt. Een van de plannen is de FC Fitcoins Challenge, waarin supporters door te bewegen speciale beloningen kunnen verdienen.

Ook binnen de Business Club komen acties. Bedrijven worden uitgedaagd om zoveel mogelijk medewerkers te activeren. Het draait hierbij niet om sportiviteit, maar om het aantal mensen dat wordt aangespoord om te bewegen. Daarnaast wordt FC Eindhoven AV een testomgeving voor activiteiten met teams, ouders en vrijwilligers.

Impact in de regio

De samenwerking heeft een maatschappelijk doel. De resultaten van de initiatieven worden gedurende drie jaar gevolgd. Het gaat om het aantal deelnemers, hun beweegfrequentie en de effectiviteit van de aanpak. De kennis die daaruit voortkomt, kan breder ingezet worden in de Brainportregio, bijvoorbeeld bij werkgevers en gemeenten.

De samenwerking met Fitcoins werd vrijdag 11 september officieel gepresenteerd voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Dordrecht in het Jan Louwers Stadion. FC Eindhoven en Fitcoins willen laten zien dat een voetbalclub niet alleen mensen kan bereiken, maar ook echt kan inspireren om in beweging te komen.