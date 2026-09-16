Inspraakavond over verkeersveiligheid in Berghem

Gemeente Oss houdt op dinsdag 22 september een inspraakavond in Berghem. Bewoners en organisaties kunnen meedenken over verkeersveiligheid en een betere openbare ruimte.

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De bijeenkomst vindt plaats in De Berchplaets aan de Sportstraat 3 in Berghem. De avond begint om 19.15 uur en start officieel om 19.30 uur. Wethouder Sidney van den Bergh zal de bijeenkomst openen en uitleg geven over lopende verkeersprojecten.

Tijdens de avond krijgen deelnemers de kans om ideeën en ervaringen te delen over verkeersveiligheid in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan kruispunten waar onveilige situaties ontstaan, slecht zicht bij oversteekplaatsen of praktische verbeteringen zoals veilige plekken om fietsen neer te zetten.

De gemeente wil samen met inwoners en organisaties bekijken hoe het verkeer in Berghem veiliger en prettiger kan worden georganiseerd. Er is ruimte voor discussie en het uitwisselen van suggesties om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken.

Met deze inspraakavond hoopt de gemeente Oss de betrokkenheid van bewoners te vergroten en samen te werken aan oplossingen voor verkeersproblemen in Berghem.