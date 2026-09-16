Straatkolken in gemeente Oss worden schoongemaakt

In september en oktober worden in de gemeente Oss alle straat- en trottoirkolken schoongemaakt. Het leegzuigen van de putten zorgt voor een betere afvoer van regenwater. Hiermee verkleint de kans op vervuiling en verstopping.

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De jaarlijkse schoonmaak van de kolken vindt plaats in alle kernen en dorpen van Oss. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Weijers, die met speciale wagens de putten leegzuigt. Dit onderhoud is belangrijk om wateroverlast te voorkomen en de afvoer vrij van vuil te houden.

Bewoners wordt gevraagd om de kolken vrij te houden van bijvoorbeeld geparkeerde auto's. Dit helpt de schoonmaakploeg om snel en efficiënt te werken. Als de wagen in de buurt is, kunnen bewoners hier rekening mee houden.

Verschil tussen buitengebied en gemeente

In het buitengebied van Oss worden de kolken niet door de gemeente schoongemaakt, maar door de provincie of het waterschap. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van deze gebieden.