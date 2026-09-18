Van 'dikke jongen' naar sloopkogel in de ring: 'Progressie is niet normaal'

Met zijn 1.96 meter en ruim 120 kilo is Jeremy Mercera een indrukwekkende verschijning. De 21-jarige Bredanaar maakt helemaal indruk als hij in de ring zijn power laat zien. Normaal gesproken als kickbokser, maar op zaterdag 19 september maakt hij zijn profdebuut als bokser. “Het is te gek voor woorden hoe hij zich ontwikkelt”, zegt trainer Nick Hemmers.

Mercera stond als jonge jongen graag op het voetbalveld. Bij amateurclub TVC in Breda was hij keeper. “Lekker een beetje op het veld staan, puur voor de lol.” Dankzij zijn broer en een goede vriend koos hij op 15-jarige leeftijd voor kickboksen. "Dikke jongen"

Toen hij binnenliep bij Hemmers Gym in Breda viel hij direct op bij trainer Nick Hemmers. Niet alleen vanwege zijn postuur, de weegschaal gaf toen nog zo'n 150 kilo aan, maar ook vanwege zijn karakter. Mercera viel tientallen kilo's af. “De eerste keer dat ik hem zag was hij een dikke jongen, maar toen hij maanden later terugkeerde, was daar niks meer van te zien", legt trainer Nick uit. "Ik zag zijn ambitie om er alles voor te doen. Jeremy is niet bang en heeft de motivatie om de hele dag te trainen.”

De jaren daarna maakte Mercera snel naam in het kickbokswereldje. Hij won zes profpartijen, alle zes de keren met een knock-out. Mercera: “Ik sta nu niet onder contract bij een organisatie, ondanks meerdere aanbiedingen. Het is een eigen keuze, ik wil me deze jaren niet vastzetten. Het geeft me nu bijvoorbeeld de kans om een uitstapje als profbokser te maken bij Boxing Gladiators in Rotterdam.”

"Zoveel mogelijk vechten, dat zit in mijn hart."

Ondanks dat hij al jaren volledig voor het kickboksen gaat, ziet hij ook toekomst in boksen. “Samen met mijn coach zoeken we naar een middenweg. Mijn doel is om zoveel mogelijk te vechten, dat zit in mijn hart. Boksen, kickboksen, met normale handschoenen of kleine, het maakt me niets uit. Uiteindelijk wil ik de allerbeste worden.”

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Trainer Hemmers ziet het boksdebuut van Mercera als een leuke kans. Uiteindelijk zal de Bredase vechter wel een keuze moeten maken. “Allebei op het allerhoogste niveau meedraaien kan niet. Het is een andere sport, net als bijvoorbeeld tennis en badminton. Ik ben ervan overtuigd dat hij de absolute top gaat halen en wereldtitels pakt. Boksen doet hij pas sinds dit jaar en hij maakt zoveel progressie, het is eigenlijk niet normaal.”

Errol Zimmerman (foto: Alexis Goudeau).