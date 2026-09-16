Wies wint tekenwedstrijd Drunen en klas mag zwemmen

Basisschool De Groene Bogen in Drunen heeft een feestelijke week achter de rug. Wies Verhoeven won daar de tekenwedstrijd van Sjors Sportief & Creatief. Wethouder Jeroen van den Bosch maakte haar winnende tekening bekend. Als prijs mag haar hele klas zwemmen in zwembad Die Heygrave.

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De tekenwedstrijd werd georganiseerd door Sjors Sportief & Creatief, een initiatief dat kinderen laat kennismaken met sportieve en culturele activiteiten in de gemeente. Het doel is om kinderen te helpen ontdekken wat ze leuk vinden en hen meer te laten bewegen, leren en meedoen.

Naast de prijsuitreiking kregen alle leerlingen informatie mee over het nieuwste aanbod van Sjors Sportief & Creatief. Kinderen kunnen zich samen met hun ouders aanmelden voor een breed scala aan activiteiten, van sport tot creatieve workshops.

Basisschool De Groene Bogen in Drunen speelde een belangrijke rol bij het evenement, waar de wethouder de winnaar bekendmaakte. Voor Wies en haar klas wordt de prijs extra bijzonder met een gezamenlijke zwemactiviteit in het zwembad.

Met initiatieven zoals deze hoopt de gemeente kinderen te stimuleren om hun talenten en interesses te ontwikkelen. Sport en cultuur worden gezien als belangrijke pijlers voor de groei en het plezier van jonge inwoners.