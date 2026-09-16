Gemeente Best wijzigt volgordelijst woningbouw en onderwijs

De gemeente Best heeft een project toegevoegd aan de volgordelijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting. Deze lijst bepaalt welke aanvragen voor netcapaciteit prioriteit krijgen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Best heeft op 15 september 2026 de volgordelijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting aangepast. Dit gebeurde na een ingediend bezwaar en leidde tot de toevoeging van één project. De lijst, die vanaf 1 oktober gebruikt wordt, bepaalt de prioriteit van transport- en netcapaciteitsverzoeken bij de netbeheerder.

De volgordelijst is opgesteld op basis van criteria zoals de startdatum van de bouw, maatschappelijke relevantie en verwachte oplevering. De lijst wordt afgestemd met de gemeenten Oirschot en Son en Breugel om een gezamenlijke rangorde voor het congestiegebied te maken. Deze integrale lijst wordt later bekendgemaakt.