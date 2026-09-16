Auditie in Helmond voor jongeren met theaterervaring

Jongeren met theaterervaring kunnen op dinsdag 22 september auditie doen bij het Annatheater in Helmond. Het project biedt een unieke kans om talent te ontwikkelen en mee te werken aan een professionele voorstelling. Repetities starten in november en de uitvoering staat gepland voor oktober 2026.

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Het Annatheater in Helmond nodigt jongeren uit Zuid-Oost Brabant uit om deel te nemen aan een nieuw theaterproject. De audities vinden plaats op dinsdag 22 september en zijn bedoeld voor zowel ervaren spelers als voor wie net begint in de wereld van toneel.

De repetities voor de productie starten in november en worden wekelijks gehouden op donderdagavond van zeven tot negen uur. Daarnaast zullen er extra repetitiedagen in het weekend plaatsvinden. In oktober 2026 wordt de voorstelling opgevoerd op een professioneel podium.

Tijdens het traject leren deelnemers alles over acteren, samenwerken en het opbouwen van een voorstelling. Het project biedt een kans om podiumervaring op te doen en je creatieve talenten verder te ontwikkelen.

Er zijn kosten verbonden aan deelname, maar voor jongeren die moeite hebben om dit te betalen zijn er mogelijkheden via Stichting Leergeld. Het Annatheater staat ook open voor andere oplossingen als je niet in aanmerking komt voor deze regeling.

Meer informatie over de auditie en het theaterproject is te verkrijgen via het Annatheater. De organisatie kijkt ernaar uit om de toekomstige deelnemers te verwelkomen.