Valkenswaard onderzoekt koopgedrag inwoners

De gemeente Valkenswaard doet mee aan het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Dit onderzoek brengt in kaart waar inwoners en bezoekers boodschappen doen, winkelen en horeca bezoeken. De resultaten moeten helpen om winkelgebieden en voorzieningen te versterken. Geselecteerde huishoudens ontvangen deze maand een uitnodiging om deel te nemen.

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Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 is gestart om meer inzicht te krijgen in het koopgedrag van inwoners en bezoekers van gemeenten in de provincie. Valkenswaard werkt samen met andere Brabantse gemeenten om winkelgebieden en het aanbod van winkels en horeca te verbeteren. Het onderzoek kijkt ook naar de waardering van verschillende winkelgebieden.

Huishoudens in Valkenswaard worden willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek. Zij ontvangen in september en oktober een uitnodiging met een link naar een online vragenlijst. Het invullen hiervan duurt ongeveer vijftien minuten en de antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt.

Ook zonder uitnodiging

Mensen die geen uitnodiging ontvangen, kunnen alsnog meedoen. De vragenlijst is toegankelijk via een website. Op deze manier wil de gemeente zoveel mogelijk informatie verzamelen over het koopgedrag en de voorkeuren van haar inwoners.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt door gemeenten en ondernemers om winkelgebieden en voorzieningen verder te verbeteren. Dit moet bijdragen aan aantrekkelijke en levendige centra in Noord-Brabant.

Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via een speciale website. Daar staat ook een korte animatie die uitlegt wat het onderzoek inhoudt.