Eierdozen helpen criminaliteit in buitengebied herkennen

Boerderijwinkel De Hooiberg in Bladel verspreidt speciale eierdozen met tips om verdachte situaties in het buitengebied te herkennen. De campagne moet inwoners, agrarische ondernemers en bezoekers alert maken op signalen van criminaliteit. Op de eierdozen staan voorbeelden van verdachte activiteiten en een QR-code voor meer informatie. Hiermee hoopt men het risico op onopgemerkte criminele activiteiten te verkleinen.

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Het buitengebied is een geliefde plek om te wonen, werken en recreëren, maar tegelijkertijd aantrekkelijk voor criminelen. De rust en afgelegen locaties maken het geschikt voor bijvoorbeeld drugsproductie, illegale opslag en dumpen van drugsafval. Ook diefstal van landbouwvoertuigen en gereedschap komt hier regelmatig voor.

Uit onderzoek blijkt dat 61 procent van de agrarische ondernemers ooit slachtoffer is geweest van diefstal of inbraak. Daarnaast meldt 17 procent dat zij benaderd zijn door criminelen die hun schuren of loodsen willen gebruiken. Burgemeester Maurits van den Bosch benadrukt het belang van een veilig en leefbaar buitengebied.

Signalen herkennen

Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn vaak de eersten die verdachte situaties opmerken. Denk bijvoorbeeld aan chemische geuren, onbekende voertuigen op afgelegen locaties of opvallende activiteiten bij een loods. Juist het melden van afwijkende zaken kan helpen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Op de eierdozen staan voorbeelden van signalen die kunnen wijzen op criminele activiteiten. Daarnaast is een QR-code toegevoegd die verwijst naar meer informatie en meldmogelijkheden. Het doel is om mensen bewust te maken van wat ze kunnen doen bij verdachte situaties.