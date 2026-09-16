MES FEST keert terug naar Eindhoven

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september vindt MES FEST plaats in Eindhoven. Het evenement, georganiseerd door Mies-en-Scène, biedt een gevarieerd programma met theater, muziek en meer.

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Het MES FEST wordt gehouden op vrijdag 18 en zaterdag 19 september in het Parktheater in Eindhoven. Het festival is een initiatief van Mies-en-Scène en staat bekend om zijn veelzijdige aanbod.

Bezoekers kunnen genieten van verschillende activiteiten, waaronder theater, muziekoptredens en andere culturele evenementen. Het festival richt zich op een breed publiek en biedt voor ieder wat wils.

De exacte invulling van het programma wordt verzorgd door diverse artiesten en gezelschappen. Het evenement belooft een weekend vol inspiratie en vermaak te worden.

Voor meer informatie over MES FEST kun je terecht op de website van het Parktheater.