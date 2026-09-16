Landelijke storing treft telefoonnummer 14 013

Een landelijke storing zorgt ervoor dat telefoonnummer 14 013 onbereikbaar is. Ook via Whatsapp is geen contact mogelijk.

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Het landelijke telefoonnummer 14 013, dat wordt gebruikt voor gemeentelijke vragen, kampt met een storing. Door het probleem kunnen mensen geen telefonisch contact opnemen en ook Whatsapp-berichten worden niet verwerkt.

De storing treft alle gemeenten die gebruik maken van dit nummer, waaronder Tilburg. Het is onduidelijk hoe lang het probleem zal duren. Gemeenten adviseren mensen om in plaats van te bellen een e-mail te sturen of gebruik te maken van beschikbare chatbots.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Gemeenten houden mensen via hun websites en andere kanalen op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Voorlopig wordt gevraagd om geduld te hebben en gebruik te maken van alternatieve contactmogelijkheden. Excuses voor het ongemak.