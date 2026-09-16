Scholiere gewond bij botsing met auto in Valkenswaard

Een scholiere is woensdagochtend aangereden door een auto op de Kardinaal de Jongstraat in Valkenswaard. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan haar been.

De scholiere was vanuit Bergeijk onderweg naar school toen het misging ter hoogte van de Nettorama. Een automobiliste wilde met haar auto de parkeerplaats oprijden en kwam daarbij in botsing met de fietsster.

Hulpdiensten kwamen na de melding snel ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer. De scholiere liep beenletsel op en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Bestuurster ongedeerd

De bestuurster van de personenauto bleef ongedeerd, maar was volgens omstanders flink geschrokken.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.