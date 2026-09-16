Rioolwerkzaamheden in Werkendam starten in oktober

Vanaf maandag 5 oktober starten rioolwerkzaamheden in Werkendam. De Vervoornestraat en de Voorstevliet worden afgesloten voor verkeer. Later volgt ook de kruising Tienhoven van den Boogaardstraat en Vervoornestraat. De werkzaamheden duren tot februari volgend jaar.

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In Werkendam beginnen vanaf maandag 5 oktober rioolwerkzaamheden die invloed hebben op het verkeer. De Vervoornestraat en de Voorstevliet worden als eerste afgesloten, waardoor doorgaand verkeer daar niet meer mogelijk is. Later in de werkzaamheden zal ook de kruising van de Tienhoven van den Boogaardstraat met de Vervoornestraat tijdelijk dicht gaan.

Verkeer in de omgeving wordt omgeleid. De gemeente Altena verwacht dat de werkzaamheden duren tot vrijdag 12 februari 2027. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Overlast voor omwonenden en weggebruikers wordt zoveel mogelijk beperkt, maar enige hinder is niet uitgesloten.

De afsluitingen en omleidingen zijn nodig om het rioolstelsel in Werkendam te vernieuwen en te verbeteren. Dit moet zorgen voor een betere afvoer van regenwater en een duurzamer systeem.

Woon je in de buurt en wil je meer weten? De gemeente Altena geeft via de gebruikelijke kanalen updates over de voortgang van de werkzaamheden.