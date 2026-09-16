Werkendam: Dijkgraaf den Dekkerweg afgesloten voor onderhoud

De Dijkgraaf den Dekkerweg in Werkendam krijgt nieuw asfalt. De weg is afgesloten van 5 tot en met 10 oktober tussen de A27 en de Bolstrastraat.

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De Dijkgraaf den Dekkerweg in Werkendam is toe aan onderhoud. Het gaat om het stuk tussen de A27 en de Bolstrastraat, inclusief de rotonde bij de Borcharenweg. De werkzaamheden starten op 5 oktober om zeven uur ’s ochtends en duren tot 10 oktober, elf uur ’s avonds.

Het onderhoud wordt uitgevoerd in fases. Vanaf 9 oktober om zeven uur ’s avonds is ook de rotonde Borcharenweg afgesloten. Om de hinder voor bedrijven en inwoners zoveel mogelijk te beperken, wordt het asfalt van de rotonde in het weekend vervangen.

Omleidingen ingesteld

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes ingesteld. In het weekend worden verkeersregelaars ingezet om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Dit moet ervoor zorgen dat het dorp en omliggende bedrijven bereikbaar blijven.

De gemeente Altena erkent dat het onderhoud aan deze hoofdweg impact heeft op Werkendam en omliggende industrie. Het werk is echter noodzakelijk om de weg weer in goede staat te brengen.