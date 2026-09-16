Merwedebrug: A27 afgesloten van 24 tot 28 september
De A27 wordt van donderdagavond 24 september tot maandagochtend 28 september afgesloten vanwege spoedwerkzaamheden aan de Merwedebrug. De afsluiting geldt in beide richtingen.
Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de A27 vanaf donderdagavond 24 september om negen uur tot maandagochtend 28 september vijf uur volledig afgesloten. Dit geldt voor beide rijrichtingen rondom de Merwedebrug.
In de richting van Utrecht is de snelweg dicht tussen Werkendam en Avelingen. In de richting van Breda wordt het verkeer omgeleid tussen knooppunt Gorinchem en Werkendam.
Extra afsluiting
Naast de afsluiting bij de Merwedebrug is de A27 in de richting van Utrecht ook afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en Geertruidenberg.
Fietspad blijft open
Het fietspad aan de oostkant van de Merwedebrug blijft wel open, waardoor fietsers geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.
De afsluitingen zijn nodig om de veiligheid en het onderhoud van de brug te garanderen. Verkeershinder wordt verwacht en automobilisten wordt geadviseerd om rekening te houden met extra reistijd.
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