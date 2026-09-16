A27 bij Gorinchem ’s nachts dicht voor onderhoud

De A27 krijgt eind september vier nachten groot onderhoud. Het gaat om afsluitingen tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder.

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Van maandag 28 september tot en met donderdag 1 oktober worden delen van de A27 's nachts afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Het verkeer richting Breda en Utrecht moet rekening houden met omleidingen.

De afsluitingen beginnen steeds om negen uur 's avonds en duren tot vijf uur de volgende ochtend. Het onderhoud start op maandag 28 september en dinsdag 29 september met afsluitingen van de A27 richting Breda tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder.

Afsluitingen richting Utrecht

Op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober is de A27 richting Utrecht afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. Ook hier gelden dezelfde tijden: van negen uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de fietspaden op de Merwedebrug (oostzijde) en de Keizersveerbrug. Deze blijven open tijdens de werkzaamheden.

Automobilisten wordt aangeraden om voor vertrek actuele informatie te bekijken op de website van Rijkswaterstaat. Er zijn omleidingen ingesteld om het verkeer te begeleiden.