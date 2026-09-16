Scholieren ontwerpen eigen stad in Heusden

Kinderen uit groepen 7 en 8 van basisscholen in de gemeente Heusden ontwerpen dit najaar hun eigen stad in de raadzaal van het gemeentehuis. Onder begeleiding van ProDemos leren ze keuzes maken en samenwerken, net zoals in de echte politiek.

Gevonden voor jou

In de raadzaal van gemeente Heusden komen basisschoolleerlingen samen om Democracity te spelen. Dit educatieve spel laat de kinderen ervaren hoe politieke besluitvorming werkt. Groepen 7 en 8 vormen politieke partijen en beslissen over de inrichting van hun ideale stad. Daarbij moeten ze keuzes maken tussen verschillende gebouwen zoals een ziekenhuis, dierentuin of brandweerkazerne.

Groep 8 van O.B.S. De Wilgen uit Vlijmen heeft al deelgenomen en richtte vijf partijen op. Elke partij koos een gebouw dat ze belangrijk vonden voor de stad en onderbouwde die keuze met argumenten. Zo pleitte de Partij voor Onderwijs, Sporten en Natuur voor een middelbare school en de Partij voor de Veilige Buurt voor een brandweerkazerne. Door te stemmen werden de uiteindelijke keuzes gemaakt.

Leerzame ochtend

Het eindresultaat was een stad met onder andere een politiebureau, ziekenhuis, speeltuin en windmolens. De scholieren leerden niet alleen samenwerken, maar ook hoe ze hun ideeën konden verdedigen en gezamenlijk beslissingen konden nemen. “Normaal houd ik niet zo van de politiek, maar dit was heel leuk”, vertelde een van de deelnemers enthousiast.

De komende weken zullen meer scholen uit de gemeente Heusden deelnemen aan Democracity. Het project laat kinderen op een speelse manier kennismaken met politiek en de uitdagingen die daarbij horen.