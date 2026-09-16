Gemeenteraad Heusden vergadert op 22 september

De gemeenteraad van Heusden komt op dinsdag 22 september bijeen in het gemeentehuis in Vlijmen. De openbare vergadering begint om half acht ’s avonds. Op de agenda staan onder meer het omgevingsplan en een samenwerking met Woonveste.

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De raadsvergadering wordt gehouden in het gemeentehuis van Vlijmen en start om 19:30 uur. Tijdens de bijeenkomst bespreekt de gemeenteraad verschillende onderwerpen, waaronder het beleidsplan van GGD Hart voor Brabant. Ook wordt gesproken over de stappen waarmee het omgevingsplan van de gemeente wordt aangepast.

Een ander belangrijk agendapunt is de voorgenomen samenwerking met woningcorporatie Woonveste voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Deze plannen hebben gevolgen voor de inrichting van het gebied en de toekomstige huisvesting van de gemeente.

Vergadering live volgen

De vergadering is openbaar en kan live gevolgd worden via een livestream. Wie aanwezig wil zijn, is welkom in de raadzaal van het gemeentehuis in Vlijmen. Voor meer informatie over de agenda kun je terecht op de website van de gemeente Heusden.