Bomen langs voetbalveld in Eindhoven houden licht tegen: 'Zien heel weinig'

Een balletje trappen of goal scoren in het donker, da's lastig. Daar weten ze bij voetbalvereniging Brabantia in Eindhoven alles van. De bomen langs twee van hun velden houden deels het licht van de lichtmasten tegen, wat trainen in de avonden moeilijk maakt. Van snoeien wil de gemeente volgens de club niks weten.

"Dit duurt nu al twee seizoenen", zegt bestuurslid Peter Kruizinga. "De takken van de bomen aan één kant van het veld hangen zo'n 4,5 meter over het voetbalveld heen en dus ook over de lampen. We zien 's avonds heel weinig, de helft van het veld ligt in de schaduw."

De voetbalclub trok in de afgelopen anderhalf jaar meerdere malen aan de bel bij de gemeente maar kreeg tot nu toe weinig gehoor. "Laat ik voorop stellen dat er een prachtige rij bomen staat, die zeker niet weg hoeft. Maar wij kunnen nu niet fatsoenlijk trainen. De gemeente zegt dat we moeten uitwijken naar een ander veld. Alsof we met onze 4 velden en 1.350 leden volop keuze hebben. Als we allemaal trainen, hebben we een probleem."

Met het najaar en dus donkere dagen in aantocht gloort er voor de voetbalclub voorlopig weinig licht aan de horizon. "Onze relatie met de gemeente is gewoon goed, maar het lijkt er wel op dat ze bomen bij de gemeente belangrijker vinden dan voetballen."

Volgens de gemeente gaat de vereniging minder last ervaren als de blaadjes van de bomen vallen, maar dat betwijfelt Kruizinga. "Plus, dan moeten we ook weer constant blaadjes ruimen."

De gemeente Eindhoven heeft donderdag nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.