Specialistisch team naar binnen na vrijkomen giftige dampen in Asten

Een gespecialiseerd gaspakkenteam van Chemelot is woensdagmiddag naar binnen gegaan bij Aarts Metaal aan de Bonksel in Asten nadat daar giftige en bijtende dampen waren vrijgekomen. De specialisten zijn gestart met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De woonwijk en omliggende bedrijven blijven uit voorzorg ontruimd.

Chemische reactie De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1.000 liter salpeterzuur. Daarbij kwam metaal in de vloeistof terecht, waarna de giftige dampen vrijkwamen.

Volgens officier van dienst Jos van den Akker gaat het om "heel giftige en bijtende dampen". De hulpdiensten hebben daarom volgens hem de maximale veiligheidsmarges toegepast. De bewoners kunnen naar verwachting deze middag nog terug naar huis.

Volgens de brandweer werd direct adequaat gehandeld door medewerkers van het bedrijf. Toen de dampen zichtbaar werden, werd de roldeur van het pand meteen gesloten. Daardoor bleef een groot deel van de schadelijke stoffen binnen.

Specialisten uit Limburg

Vanwege de gevaarlijke situatie werd een gespecialiseerd gaspakkenteam van Chemelot uit Geleen opgeroepen. De vier specialisten werken in zware beschermende kleding en voeren de dampen gecontroleerd af met ventilatoren die binnen en buiten het pand zijn geplaatst.

Hulpdiensten kunnen via camera's meekijken in de loods en de situatie voortdurend monitoren. Aan de inzet ging uitgebreid overleg vooraf over de veiligste werkwijze.

Grote inzet

Rond het incident zijn brandweer, politie en ambulancediensten massaal aanwezig. Ook werd een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving met het dringende advies om binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De situatie wordt door de brandweer als stabiel omschreven. Wel blijft de omgeving afgezet zolang de concentratie gevaarlijke stoffen te hoog is. Zodra de dampen voldoende zijn verdwenen, wordt bekeken wanneer bewoners en medewerkers kunnen terugkeren.