Oss gaat op zoek naar extra opvangplekken voor asielzoekers

De gemeente Oss gaat op zoek naar een of meerdere extra locaties voor de opvang van asielzoekers. Het college houdt zich daarmee aan de wettelijke taak om in de hele gemeente in totaal 464 asielzoekers op te vangen.

Omdat de opvang aan de Palestrinastraat in 2029 wordt gesloopt, wil de gemeente voor deze mensen alvast een nieuwe locatie zoeken. Daarmee heeft Oss binnen de Spreidingswet een resterende opgave van 213 personen. De gemeente wil nu een of meerdere locaties vinden waar in totaal 225 tot 250 asielzoekers terechtkunnen, schrijft DTV Nieuws .

Volgens de Spreidingswet moet Oss dit jaar 464 asielzoekers opvangen. Exclusief Oekraïners wonen er nu 250 vluchtelingen aan de Spitsbergerweg. Daarnaast wonen er nog 50 asielzoekers aan de Palestrinastraat.

Zorgvuldige zoektocht

Voor de zoektocht is een projectleider aangewezen. "We willen graag een zorgvuldig en transparant proces. Daarom communiceren we er nu al over, voordat er überhaupt locaties in beeld zijn", legt VVD-wethouder Hilde de Wit uit, die onder meer integratie- en asielbeleid in haar portefeuille heeft.

Ze wil de opvang bij voorkeur op dezelfde manier inrichten als aan de Spitsbergerweg, waar de gemeente samen met Thuis in Oss inzet op begeleiding, participatie en contact met de omgeving. Ook moet, net als daar, 60 procent van de bewoners op nieuwe locaties uit gezinnen bestaan.

De Spitsbergerweg is overigens niet alleen een voorbeeld voor de inrichting van de opvang. Ook een uitbreiding van de huidige locatie behoort nog tot de mogelijkheden. "De opvang daar moeten we nog evalueren en ik kan nu nog niet zeggen wat daar uitkomt. Ik houd op dit moment dus alle opties open", zegt De Wit.

Als de gemeente een geschikte locatie heeft gevonden, gaat zij direct met omwonenden in gesprek. "Zij moeten meteen aan zet zijn", vindt De Wit. De wethouder hoopt aan het einde van dit jaar een locatie te hebben gevonden.

Thuis in Oss

Angelo Schuurmans van Thuis in Oss is blij met de zoektocht van de gemeente. "Dat de gemeente er zo proactief in staat, is vaak de sleutel tot succes", zegt de oprichter en directeur van de organisatie. "Wij staan altijd klaar om ervoor te zorgen dat nieuwkomers in Oss een goede start kunnen maken. Ik heb er vertrouwen in dat we dit goed kunnen." Thuis in Oss laat de zoektocht volledig aan de gemeente over.