Helikopters boven school en militairen op dak bij gijzelingsoefening

Rondvliegende helikopters, gewapende mannen op het dak en een bordje op het raam van een klaslokaal geplakt met de tekst: help. Het was meteen duidelijk dat er woensdagochtend iets bijzonders gaande was op het Dongemond College in Raamsdonkveer. De middelbare school was het decor van een grote gijzelingsoefening van Defensie.

Even na half tien gaat het brandalarm op het Dongemond College af. Alle leerlingen en docenten verlaten rustig het schoolgebouw. Ondertussen klinken vanuit de verte helikoptergeluiden. En in een klaslokaal op de bovenste verdieping verschijnt voor de ramen een bordje waarop ‘help’ is geschreven. Even later hangt er boven het schoolgebouw een Chinook. Gewapende militairen glijden via een touw het dak op en zoeken naar een klaslokaal. Aan de andere kant van de school houdt een gevechtshelikopter vanuit de lucht het gebied in de gaten. Defensie heeft namelijk een terreurscenario uitgewerkt waarbij een groep leerlingen op een school gegijzeld wordt. Daarbij oefenen deelnemers aan de Helicopter Weapons Instructor Course (HWIC) van het Defensie Helikopter Commando. De gegijzelden zijn studenten van Avans Hogeschool die meedoen aan de oefening.

Gewapende militairen glijden via een touw het dak van de school op (foto: Wilco Zonneveld).

De achttienjarige Rens Romein was een van hen en zat in het klaslokaal. Van tevoren kreeg de groep te horen dat ze stil moesten zijn, naar voren moesten kijken en hun vingers in de oren moesten doen. Toen ging het allemaal heel snel. “Het ging in één keer van nul naar honderd. Eerst ging het brandalarm voor de leerlingen zelf af. Wij moesten blijven zitten en onze vingers in de oren stoppen. Toen kwamen ze met man en macht het lokaal in.”

Ook Jade de Leeuw was een van de ‘gegijzelden’. “Er kwamen een stuk of zes mannen met geweren binnen. Ze begonnen te schieten en te schreeuwen. Ook namen ze de mensen mee die ons gegijzeld hadden.” Volgens haar duurde de actie slechts een paar minuten. “Het was vrij snel over.”

Een legerhelikopter houdt het gebied rondom de school in de gaten terwijl gewapende militairen zoeken naar het klaslokaal (foto: Wilco Zonneveld).

Aanmelden om mee te doen

Jade en Rens studeren allebei Integrale Veiligheidskunde aan Avans Hogeschool. Door hun opleiding konden ze zich aanmelden om mee te doen aan deze gijzelingsactie. “Ik wil zelf ook later naar Defensie. Dus dit was voor mij een goede oriëntatie om te kijken hoe ze dit soort acties doen. Normaal zie je dit alleen in films”, vertelt Jade. Ook Rens keek zijn ogen uit. “Het is een ervaring die ik niet nog een keer ga meemaken. Heel indrukwekkend en gaaf om te zien. Mooi dat Defensie dit oefent. Ik vond het leuk om erbij te zijn en jammer dat het avontuur weer voorbij is.”

De oefening trekt een hoop nieuwsgierigen aan (foto: Wilco Zonneveld).